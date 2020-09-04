КБГУ и СПбПУ подписали соглашение о создании зеркального инжинирингового центра

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) в дистанционном формате подписали соглашение о создании университетского зеркального инжинирингового центра (УЗИЦ). Документ о взаимодействии подписали проректоры двух вузов Светлана Хаширова и Алексей Боровков.

Центр будет создан на базе КБГУ и направлен на сотрудничество с российскими промышленными предприятиями в области цифровой трансформации и внедрения передовых производственных технологий. Это позволит выйти на мировой уровень в области аддитивных технологий, передовых материалов, цифрового проектирования, применять лучшие практики Центра НТИ «Новые производственные технологии» Санкт-Петербургского политехнического университета для цифровой трансформации предприятий региона, внедрения новых производственных технологий в экономику КБР. А студенты и аспиранты вуза получат возможность пройти обучение в ведущем Центре НТИ СПбПУ.