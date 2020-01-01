КБГУ и «северная столица» развивают сотрудничество

Соглашение о сотрудничестве с Политехническим университетом Петра Великого подписали месяц назад. Реализации идеи не помешал и коронавирус: нюансы обсуждали в режиме онлайн. Сейчас исследователи совместно повышают прочность композитов, которые используются в разных отраслях промышленности, в космосе, авиации, медицине. В результате материалы становятся еще более износоустойчивыми, позволяют выдерживать температуру до нескольких сотен градусов, не поддаются образованию трещин и сколов. За короткий срок объединение усилий уже привело к прорывному результату, говорят в КБГУ.

«Ценность и уникальность нашего консорциума именно в том, что мы сейчас как бы кооперируемся с научным центром мирового уровня — это позволяет нам, конечно, раскрыть свой потенциал еще больше и думаю у же через несколько лет сотрудничества мы сами благодаря такому консорциуму сможем претендовать уже на создание мирового научного центра мирового уровня уже у нас в республике»,-рассказывает Светлана Хаширова,проректор КБГУ по научно-исследовательской работе.

В рамках сотрудничества между санкт-петербургским и нальчикским вузами в перспективе планируют запустить совместные образовательные программы, в том числе сетевую магистратуру.