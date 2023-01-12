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КБГАУ получил лицензии на новые направления подготовки

КБГАУ получил лицензии на новые направления подготовки

12.01.2023 | 16:07
Электроэнергетика, ландшафтная архитектура и нефтегазовое дело… Аграрный университет Кабардино-Балкарии получил лицензии на новые направления подготовки. Соответствующий приказ издали в Рособрнадзоре. Каждая специальность более чем актуальна, отмечает ректор вуза Аслан Апажев. Изменения в мировой экономике, геополитической сфере, подтверждают актуальность энергетической безопасности. Открытие данных направлений подготовки продиктовано приоритетными направлениями развития экономики Российской федерации. Востребованной окажется и специальность “Ландшафтная архитектура”, считают в университете: по всей Кабардино-Балкарии сейчас активно создают новые скверы. На новые направления подготовки студентов собираются принимать на контрактной основе. Но в будущем прогнозируют и бюджетные места.   https://t.me/vestikbr
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