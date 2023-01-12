КБГАУ получил лицензии на новые направления подготовки

Электроэнергетика, ландшафтная архитектура и нефтегазовое дело… Аграрный университет Кабардино-Балкарии получил лицензии на новые направления подготовки.
Соответствующий приказ издали в Рособрнадзоре. Каждая специальность более чем актуальна, отмечает ректор вуза Аслан Апажев.
Изменения в мировой экономике, геополитической сфере, подтверждают актуальность энергетической безопасности. Открытие данных направлений подготовки продиктовано приоритетными направлениями развития экономики Российской федерации.
Востребованной окажется и специальность “Ландшафтная архитектура”, считают в университете: по всей Кабардино-Балкарии сейчас активно создают новые скверы.
На новые направления подготовки студентов собираются принимать на контрактной основе. Но в будущем прогнозируют и бюджетные места.
https://t.me/vestikbr