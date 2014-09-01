КБГАУ делает серьезные шаги в области научных исследований в сфере АПК





Молодые ученые –с думой о будущем сельского хозяйства. В последние годы в Кабардино-Балкарском аграрном университете сделан серьезный задел в области научных исследований в сфере агропромышленного комплекса. Только в этом году подтверждены несколько заявок Российского фонда фундаментальных исследований. Благодаря активности и эффективной работе ученых и студентов ВУЗ ежегодно выигрывает массу грантов на научные, фундаментальные исследования, которые находятся на стыке с прикладными направлениями. Свои идеи студенты КБГАУ нередко разрабатывают совместно со школьниками. В вузе такие тандемы только приветствуют. Говорят, получив аттестат эти учащиеся придут к ним и продолжат обучение дальше, станут дипломированными специалистами: агрономами, селекционерами, агробиологами. На Международном научно-исследовательском конкурсе на лучшую научно-инновационную работу, который проходил Петрозаводске, КБГАУ представил три совместных проекта. В итоге, первое и 2 вторых места. Исследования проводили по нескольким направлениям. В их числе исследования регуляторов роста картофеля, изучение свойств микроудобрений. В университете отмечают, в последние несколько лет интерес к агронауке существенно вырос. Сегодня молодые ученые готовятся к выставке «Золотая осень-2021», которая всегда проходит в вузе с большим размахом.