Каждого пятого жителя КБР не беспокоит угроза заражения COVID-19

Кабардино-Балкария попала в десятку российских регионов, где меньше всего тревожатся по поводу заражения коронавирусом. Совместное исследование провели компании «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие».

Эксперты опросили людей в разных регионах страны. Респондентов просили оценить уровень обеспокоенности в связи с пандемией COVID-19 по шкале от 0 до 10. В целом по стране 85% населения обеспокоены в той или иной степени. Меньше 15% эта проблема вообще не волнует.

В Кабардино-Балкарии 20% из числа опрошенных отметили: их не волнует коронавирус и его последствия. Людей, которые не верят в существование инфекции, уже стали называть «корона-диссидентами». Их действия – отказ от мер защиты и связанные с этим высказывания в соцсетях – аналитики объясняют, в том числе, желанием повлиять на определенное количество сограждан. Изменить свое мнение они смогут, только если лично столкнутся с бедой. Но тот ли это случай, когда учиться нужно на собственных примерах?