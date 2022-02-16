Казбек Коков заявил о стабилизации эпидситуации в Кабардино-Балкарии

Глава КБР Казбек Коков провел «муниципальный час», в повестку которого вынес вопросы по эпидемиологической ситуации в республике, реализации национальных проектов на территории муниципальных образований, а также ряд текущих актуальных тем.

Информацию представили Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, его первый заместитель Муаед Кунижев, министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов.

«Как мы и ожидали, ориентируясь на экспертные оценки и опыт предыдущих всплесков заболеваемости, сегодня у нас до полутысячи заболевших коронавирусом в сутки, и большая часть получает амбулаторное лечение. Республика с 6 февраля вышла на так называемое «плато», ситуация остается напряженной. Мы были к этому готовы. Заранее закупили тест-системы, лекарства, открыли крупный контакт-центр 122. Школьные каникулы позволили замедлить темпы заболеваемости. Мы увеличили количество тестируемых и, несмотря на дефицит лекарств, смогли обеспечить людей без каких-либо долгосрочных сбоев. В контакт-центре увеличили количество операторов. Обеспечили выплаты сотрудникам госпиталей особо опасных инфекций, поддерживаем систему здравоохранения. С ситуацией справляемся», - заявил Глава Кабардино-Балкарской Республики.

Амбулаторное лечение в республике в настоящее время получают 13 659 человек с признаками ОРВИ и коронавирусной инфекции. По информации министра здравоохранения, только в феврале лекарствами было обеспечено больше 20 тысяч амбулаторных пациентов. Число вызовов скорой помощи по вопросам ОРВИ и коронавируса достигает тысячи в сутки. Ежедневно проводится порядка 4 тысяч тестов, из которых около 500 имеют положительный результат. В госпиталях развернуто 1285 коек, из них занято 1031. В кислородной поддержке нуждаются 417 пациентов. Ежесуточно в госпитали поступают до 110 пациентов, столько же выписываются. В реанимационных отделениях находятся 95 пациентов, на ИВЛ — 11.

Рустам Калибатов озвучил статистику того, как переносят коронавирус вакцинированные граждане. Из того количества пациентов, которые сейчас находятся в госпиталях (1031), вакцинированы 160. Из них в тяжелой форме коронавирус переносят 27 человек — 6 процентов вакцинированных. Из них 20 человек были вакцинированы более 6 месяцев назад. Болезнь протекает в легкой форме у пациентов, которые были вакцинированы менее полугода назад. Наиболее успешно вакцинация населения организована в Зольском, Эльбрусском, Прохладненском муниципальных районах и городском округе Прохладный.

Глава республики особо остановился на важности продолжения вакцинации населения. «Статистика показывает, что вакцина работает. Муниципалитеты должны более активно работать в этом направлении. Нет другого ответа на пандемию, кроме как вакцинация», - подчеркнул К.Коков.

Также на «муниципальном часе» обсуждался ход реализации нацпроектов на территории муниципальных образований, в том числе мероприятия по переселению из аварийного жилья, второй этап которых начнется в текущем году. Алий Мусуков проинформировал, что в 2022 году по национальным проектам на территории муниципалитетов также будут реализовываться муниципальные проекты «Успех каждого ребенка», «Культурная среда», «Творческие люди», «Формирование комфортной городской среды». Данные муниципальные проекты уже имеют финансирование, которое доведено до до муниципалитетов. До первого марта должны быть завершены конкурсные процедуры.

Руководитель республики указал главам местных администраций на необходимо усилить контроль за реализацией нацпроектов на территории муниципалитетов и более требовательно относиться к качеству подрядных работ, при необходимости привлекая общественный контроль. «Надо действовать в рамках законодательства. Всем подрядчикам надо объяснить: чтобы недобросовестные не срывали нам сроки! Предупреждаю: весь свой потенциал буду использовать, обращаться на все уровни правоохранительной системы, для того чтобы наказать, если кто-нибудь не исполнит контракт качественно и в срок. Мы работаем для наших людей. Мы имеем право потребовать: не надо портить жизнь всем ради каких-то своих выгод. Лучше не делать вообще, чем взяться, все испортить и не реализовать проект. Вот моя позиция!» - высказался Казбек Коков.

В завершение руководитель республики поручил главам муниципальных администраций, учитывая улучшение погодных условий, не дожидаясь марта месяца, активизировать мероприятия по санитарной уборке территорий.