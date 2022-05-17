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Казбек Коков взял под личный контроль вопрос оказания медпомощи пострадавшим в ДТП в Прохладненском районе

Казбек Коков взял под личный контроль вопрос оказания медпомощи пострадавшим в ДТП в Прохладненском районе

17.05.2022 | 17:40
Состояние большинства пострадавших в ДТП стабильное, говорят врачи. Двое детей, по сообщению республиканского Минздрава, в тяжелом состоянии находятся в РДКБ. Серьезные опасения медиков вызывает 7-месячный малыш. Он больше всех пострадал в аварии и сейчас в реанимации. Сама авария случилась накануне вечером рядом с поселком Учебным Прохладненского района. Семья из Калуги ехала на отдых к горячим источникам. По дороге и произошло ДТП. «Форд Транзит» калужан столкнулся с внедорожником «Мерседес», которым управлял местный житель. В целом в аварию попали 13 человек, но все живы. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняются. Кто виноват в ДТП, установит следствие. Всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим окажут в полной мере.
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