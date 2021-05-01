Казбек Коков взял на личный контроль ликвидацию последствий стихии в пострадавших районах КБР





В Зольском и Лескенском районах подсчитывают ущерб, нанесенный крупным градом и ураганным ветром. Стихия обрушилась на населенные пункты в минувшую субботу. Ситуацию с устранением последствий непогоды на личном контроле держит Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

В Каменномостском, во Втором Лескене и Озреке повреждены крыши школ. Также стихия ударила по частным подворьям. Пострадавших среди населения нет. На местах созданы комиссии, которые сейчас определяют масштабы нанесенного социальным объектам и домовладениям ущерба.