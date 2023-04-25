Казбек Коков выступит на Федеральном просветительском марафоне «Знание» в Пятигорске

Руководителя нашей республики пригласили туда в качестве спикера с темой «Фактор роста (успеха). Роль комфортной городской среды в развитии молодежи и страны». Также в программе нынешнего дня – выступления видного историка и олимпийского чемпиона, художника и участника клуба «Что? Где? Когда»...
Федеральный просветительский марафон организовало общество «Знание». Проходит он с 24 по 26 апреля одновременно в Москве, Пятигорске, Екатеринбурге, Архангельске и Луганске. В целом запланировали доклады полутора сотен экспертов. В архив форума войдет больше 80 часов просветительских лекций, дискуссий и мастер-классов от выдающихся деятелей современности.
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