home
Главная
>
Новости
>
Казбек Коков выступит на Федеральном просветительском марафоне «Знание» в Пятигорске

Казбек Коков выступит на Федеральном просветительском марафоне «Знание» в Пятигорске

25.04.2023 | 20:33
Руководителя нашей республики пригласили туда в качестве спикера с темой «Фактор роста (успеха). Роль комфортной городской среды в развитии молодежи и страны». Также в программе нынешнего дня – выступления видного историка и олимпийского чемпиона, художника и участника клуба «Что? Где? Когда»... Федеральный просветительский марафон организовало общество «Знание». Проходит он с 24 по 26 апреля одновременно в Москве, Пятигорске, Екатеринбурге, Архангельске и Луганске. В целом запланировали доклады полутора сотен экспертов. В архив форума войдет больше 80 часов просветительских лекций, дискуссий и мастер-классов от выдающихся деятелей современности.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных