Казбек Коков высоко оценил работу аграриев Кабардино-Балкарии





Ход весенне-полевых работ Казбек Коков сегодня обсудил с аграриями республики. Выездное совещание состоялось в городе Баксане. Работу аграриев республики Казбек Коков оценил высоко и выразил свою благодарность. В этом году посевная площадь составит почти 300 тысяч гектаров, это на уровне прошлого года. Большая часть земель засеяна яровыми. Сады заложены на более чем 500 тысячах гектаров, это третья часть от запланированного, отметил в своем выступлении профильный министр Хасан Сижажев. Особое внимание – мелиорации. За последние два года площадь орошаемых земель достигла 16 с половиной тысяч гектаров. Государство на это выделило около миллиарда рублей. В этом году работа в данном направлении будет продолжена. Кроме того, Кабардино-Балкария – один из наиболее градоопасных регионов. На борьбу со стихией в 2021-м году выделено 25 миллионов рублей, но погода диктует свои условия. Глава республики поручил найти средства на увеличение финансирования в данной отрасли. Аграрии также обсудили с Казбеком Коковым вопрос эффективного землепользования, снижения цен на удобрения, условия кредитования сельхозпроизводителей и другие.