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Казбек Коков выразил соболезнования семье почётного председателя Госсовета Дагестана Магомедали Магомедова

Казбек Коков выразил соболезнования семье почётного председателя Госсовета Дагестана Магомедали Магомедова

05.12.2022 | 15:55
Глава КБР Казбек Коков выразил соболезнования семье почётного председателя Госсовета Дагестана Магомедали Магомедова. Герой Труда России, человек, многие годы возглавлявший Республику Дагестан… Он ушел из жизни накануне на 93 году. В тексте соболезнования говорится, что будучи настоящим патриотом родной республики и России, в сложнейший для всей нашей страны период он сумел сохранить мир и единство народа Дагестана, внес огромный вклад в стабильность и развитие всего Северо-Кавказского региона. Церемония прощания с Магомедали Магомедовым состоялась сегодня в селе Леваши.   https://t.me/vestikbr
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