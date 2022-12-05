Глава КБР Казбек Коков выразил соболезнования семье почётного председателя Госсовета Дагестана Магомедали Магомедова. Герой Труда России, человек, многие годы возглавлявший Республику Дагестан… Он ушел из жизни накануне на 93 году.
В тексте соболезнования говорится, что будучи настоящим патриотом родной республики и России, в сложнейший для всей нашей страны период он сумел сохранить мир и единство народа Дагестана, внес огромный вклад в стабильность и развитие всего Северо-Кавказского региона. Церемония прощания с Магомедали Магомедовым состоялась сегодня в селе Леваши.
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