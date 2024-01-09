Казбек Коков выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП на Ставрополье

Руководитель региона написал в своем телеграм-канале: «От имени жителей Кабардино-Балкарской Республики и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родственникам погибших, губернатору края Владимиру Владимирову и всем жителям Ставрополья. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим».
Напомним, трагедия случилась накануне: столкнулись маршрутное такси и грузовик. Погибли семеро. Позже еще одна женщина скончалась в больнице. Следователи выясняют причины и обстоятельства происшествия.
