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Казбек Коков обсудил с Александром Тарабриным возможности реализации проектов в Кабардино-Балкарии

Казбек Коков обсудил с Александром Тарабриным возможности реализации проектов в Кабардино-Балкарии

18.02.2022 | 12:09
  В ходе рабочей поездки в Москву Глава КБР Казбек Коков встретился с руководителем блока по управлению проектами в сфере недвижимости и работе с активами, членом правления государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Александром Тарабриным. На сегодняшний день «ВЭБ.РФ» является крупнейшим государственным инвестиционным банком, финансирующим проекты развития экономики. В партнерстве с коммерческими банками «ВЭБ.РФ» занимается финансированием масштабных проектов, направленных на развитие инфраструктуры, промышленности, социальной сферы.В ходе встречи стороны обсудили возможности реализации экономически выгодных для республики проектов в сфере строительства и инфраструктурного развития. Особое внимание было уделено работе с проблемными активами на территории региона, то есть, их редевелопменту. Речь шла, в том числе, о привлечении инвесторов с целью возобновления работы предприятия «Каббалкгипс» в Эльбрусском районе. Также достигнута договоренность о сотрудничестве в части проведения предварительного анализа экономического потенциала возможных к реализации проектов на территории Кабардино-Балкарии.
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