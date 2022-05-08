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Казбек Коков встретился с жителями селения Атажукино в рамках рабочей поездки по Баксанскому району

Казбек Коков встретился с жителями селения Атажукино в рамках рабочей поездки по Баксанскому району

08.05.2022 | 17:42
Глава КБР Казбек Коков сегодня в ходе рабочей поездки в Баксанский район встретился с жителями селения Атажукино, которые ранее обращались к руководителю республики с просьбой о строительстве в сельской школе №1 нового спортзала. О поездке Глава республики рассказал в своем телеграм-канале. «Это одна из старейших школ республики, она основана в 1904 году и носит имя Заслуженного учителя РСФСР Тагира Мухамедовича Курашинова. В школе обучаются 385 детей, работает дружный коллектив высокопрофессиональных педагогов», - написал Казбек Коков. «Спортзал здесь, действительно, нужен. Раньше он располагался в старом учебном корпусе 1958 года постройки, но не отвечал требованиям безопасности и был закрыт. А в более новом корпусе 1968 года постройки спортивный зал не был предусмотрен. По одному из государственных проектов на пришкольном участке ранее создана инфраструктура для занятий футболом и легкой атлетикой, в рекреации школы размещены теннисный стол и стол для армрестлинга, организованы занятия по шашкам и шахматам. Учащиеся этой школы активно принимают участие в спортивных мероприятиях. За последние три года завоевали 181 призовое место по различным видам спорта на муниципальном, региональном и даже всероссийском уровнях», - отметил Глава республики. Казбек Коков подчеркнул, что вместе с администрацией села и муниципалитетом будут проработаны «все возможные пути дальнейшего развития школы - от масштабного обновления имеющихся корпусов, включая строительство спортивного зала, до возведения нового здания».
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