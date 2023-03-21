Казбек Коков встретился с жителями Баксана и Зольского района

В Баксане живут больше 60 тысяч человек. И здесь организовали системную поддержку военнослужащих, выполняющих боевые задачи в рамках СВО, а также их семей, отметил Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в беседе с жителями городского округа.
На встрече речь шла об итогах реализации нацпроектов. В Баксане отремонтировали Дворец культуры, две школы, поликлиники и спортивные залы. Открыли четыре дошкольных подразделения, построили площадки для занятий физкультурой, осовременили парк.
Благоустраивают дворовые и общественные территории, в нормативное состояние привели около 20 километров дорог. В следующем году завершат строительство школы на 1224 места. Еще пять общеобразовательных учреждений отремонтируют.
Таким образом, заменят больше десятка ветхих сетей и построят Баксанский групповой водовод длиной около 80 километров. Это позволит обеспечить качественное водоснабжение не только в Баксане, но и в пяти соседних селах, добавил Глава республики. Во всероссийском конкурсе лучших муниципальных практик городской округ выиграл грант в девять миллионов рублей. На эти деньги решили создать в том числе Аллею Славы в честь героев СВО.
Слова признательности за поддержку военнослужащих и их семей прозвучали и в адрес жителей Зольского района. Казбек Коков пообщался с представителями и этого муниципалитета.
Отмечено, что в Зольском районе отремонтировали школы, Дома культуры, музыкальную школу и районную поликлинику. Построили два физкультурно-оздоровительных комплекса. Возвели дошкольное учреждение, фельдшерский пункт и ДК. Сейчас создают школу в Сармаково. Благоустраивают дворовые и общественные территории. По программе сокращения аварийного фонда расселили жильцов девяти многоквартирных домов.
Продолжается модернизация дорог и системы водоснабжения. За три года в муниципалитете реализовали больше полутора десятков инвестпроектов. Таким образом, появилось больше возможностей для решения социально значимых задач.
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