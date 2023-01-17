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Казбек Коков встретился с заместителем начальника штаба воздушно-десантных войск России Эдуардом Сторожевым

Казбек Коков встретился с заместителем начальника штаба воздушно-десантных войск России Эдуардом Сторожевым

17.01.2023 | 18:11
Поддержка мобилизованных и их семей стала ключевой темой встречи Главы республики Казбека Кокова и заместителя начальника штаба Воздушно-десантных войск России Эдуарда Сторожева. Руководитель региона рассказал, что из Кабардино-Балкарии постоянно направляют гуманитарные грузы в места дислокации российских военных в зоне СВО. В сборе участвуют многие жители республики, а также волонтеры. Казбек Коков поблагодарил командование Воздушно-десантных войск России за внимание к семьям военнослужащих, к Героям республики.   https://t.me/vestikbr
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