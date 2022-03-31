Казбек Коков встретился с военнослужащими войсковой части в Прохладном

Глава КБР Казбек Коков встретился с военнослужащими войсковой части 31681, которая дислоцируется в городе Прохладном. Вместе с заместителем командира части Глава республики возложил цветы к монументу погибшим воинам.В ходе визита Казбек Коков осмотрел солдатское общежитие и столовую воинской части, ознакомился с регламентом служебного времени военнослужащих.Казбек Коков передал гуманитарную помощь для военных этой части, большинство из которых сейчас находятся в служебной командировке, — участвуют в специальной военной операции. В своём телеграм-канале Казбек Коков написал слова благодарности бойцам, которые, «проявляя мужество и личную отвагу, с честью выполняют задачи по обеспечению безопасности Российской Федерации и защите мирного населения Донбасса и Украины от неонацистов». «Искренне благодарю воинов за преданное служение интересам нашей Родины и воинскую доблесть», - говорится в сообщении Главы Кабардино-Балкарии.