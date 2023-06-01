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Казбек Коков встретился с военнослужащими из КБР в зоне проведения СВО

Казбек Коков встретился с военнослужащими из КБР в зоне проведения СВО

01.06.2023 | 17:13
Глава республики передал в 503-й полк 5 специально доработанных и усиленных автомобилей повышенной проходимости, а также груз, который включает, в том числе, 300 тактических аптечек и необходимое оборудование. «Продолжаем поддержку наших военнослужащих. Всегда на связи с командирами подразделений. На постоянной основе доставляем в места их дислокации всё необходимое», - сказал Казбек Коков. Он также встретился и побеседовал с командирами. «Мы можем только гордиться нашими воинами, которые обладают исключительным мужеством и боеспособностью, умеют решать самые непростые боевые задачи, - отметил Глава Кабардино-Балкарии. - Конечно, все мысли наших ребят - о родных и близких людях. Рассказал им о том, что в республике сегодня начал работу филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции и их семей «Защитники Отечества». Семьи наших военнослужащих и ветеранов СВО не останутся без поддержки. Как и прежде, они будут окружены вниманием и заботой, - это для нас главная задача, которая, несомненно, поможет приблизить нашу общую Победу».
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