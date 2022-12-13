Казбек Коков встретился с ведущими спортсменами и тренерами Кабардино-Балкарии

Глава КБР Казбек Коков встретился с ведущими спортсменами и тренерами республики, встреча прошла в универсальном спортивном комплексе в Нальчике. В открытом диалоге были обсуждены перспективы и насущные вопросы в области физкультуры и спорта. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Парламента КБР Мурат Карданов, министр спорта КБР Ислам Хасанов, министр по делам молодежи КБР Азамат Люев, председатель комитета Парламента КБР по физической культуре, спорту и туризму Арсен Барагунов, руководители спортивных школ и ведущие тренеры республики, олимпийские чемпионы, члены сборных команд России по различным видам спорта. Руководитель республики подчеркнул особый вклад и ответственность каждого из участников встречи в развитие спорта в регионе. Глава отметил, что благодаря социально ориентированной политике Президента РФ Владимира Путина, реализации национальных проектов развивается инфраструктура для занятий спортом. «За последние три года в республике введены 8 спортивных комплексов, идет строительство крупного комплекса по занятию пятиборьем, работы в стадии завершения», — сказал Казбек Коков. Создание инфраструктуры для занятий физкультурой и массовым спортом - спорткомплексов, ФОКов, парковых площадок, ремонт школьных спортивных залов — способствовало увеличению число людей, занимающихся физкультурой и ведущих здоровый образ жизни. Особое внимание было уделено повышению заработной платы тренерского состава. По поручению Главы КБР меры поддержки работников отрасли были усилены, уровень заработной платы тренеров государственных казенных учреждений был доведен до уровня заработной платы педагогических работников. Средняя зарплата тренерского состава в 2021-2022 году выросла с 18,5 до 26,5 тысячи рублей. Собравшиеся обсудили дальнейшее повышение зарплат тренеров и спортсменов, а также размера вознаграждений за достижения. Необходимые средства планируется предусмотреть в бюджете на 2023 год. Спортсмены озвучили ряд предложений, среди которых строительство центра единоборств, приобретение транспорта для выездов воспитанников спортшкол на межрегиональные соревнования. Спортсмены также подняли вопрос дальнейшего развития адаптивного спорта, в том числе образования спортивных секций для людей с ограниченными возможностями здоровья. Семь детей с ОВЗ являются членами сборных команд России по адаптивным видам спорта, отмечено в беседе. Казбек Коков поддержал инициативы и поручил их проработать. Обсудили также возможность проведения больше спортивных сборов в республике. В 2021-2022 году проведено больше 200 спортивных мероприятий, их участники из других регионов дали высокую оценку имеющейся спортивно-туристической инфраструктуре региона. Говорилось о необходимости создания спортивных комплексов с гостиничным фондом в рекреационных зонах республики. Казбек Коков сказал, что все предложения будут проработаны, в том числе с использованием федеральных и региональных программ. «Физическая культура и спорт - важнейшая составляющая не просто здорового образа жизни, но и воспитания достойной молодежи, способной дальше двигать нашу страну», — акцентировал он. Представители спортивного сообщества поблагодарили Главу КБР за встречу и внимание, уделяемое развитию спорта в регионе. Глава Кабардино-Балкарии озвучил, что среди спортсменов из республики есть немало военнослужащих, добровольцев, участвующих в СВО. «Они с честью и достоинством защищают интересы нашей многонациональной страны. Желаю им вернуться в здравии, выполнив все поставленные задачи», - сказал Казбек Коков. В завершение руководитель республики поблагодарил участников встречи за содержательный разговор, пожелал всем спортсменам и их тренерам побед и профессиональных достижений.