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Казбек Коков встретился с участниками фестиваля “Большая перемена” из Кабардино-Балкарии

Казбек Коков встретился с участниками фестиваля “Большая перемена” из Кабардино-Балкарии

02.06.2022 | 23:04
Сегодня руководитель региона Казбек Коков в Москве встретился со школьниками и педагогами из Кабардино-Балкарии, которые в эти дни представляют республику на общероссийском фестивале “Большая перемена”. Каждый участник прошел конкурсный отбор молодежных проектов, оказался в финале, и теперь его пригласили в столицу организаторы. От нашей республики поехали активисты детских и молодежных общественных организаций – всего семь человек. В Москве они уже побывали на различных лекциях, мастер-классах и образовательных площадках. Казбек Коков пообщался с посланцами из Кабардино-Балкарии, поинтересовался идеями, которые они представили на конкурс, и прогулялся с ребятами по Красной площади. Школьники рассказали о своих впечатлениях от проекта “Большая перемена”, который активно развивается и в нашей республике.
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