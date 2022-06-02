Казбек Коков встретился с участниками фестиваля “Большая перемена” из Кабардино-Балкарии

Сегодня руководитель региона Казбек Коков в Москве встретился со школьниками и педагогами из Кабардино-Балкарии, которые в эти дни представляют республику на общероссийском фестивале “Большая перемена”. Каждый участник прошел конкурсный отбор молодежных проектов, оказался в финале, и теперь его пригласили в столицу организаторы. От нашей республики поехали активисты детских и молодежных общественных организаций – всего семь человек. В Москве они уже побывали на различных лекциях, мастер-классах и образовательных площадках. Казбек Коков пообщался с посланцами из Кабардино-Балкарии, поинтересовался идеями, которые они представили на конкурс, и прогулялся с ребятами по Красной площади. Школьники рассказали о своих впечатлениях от проекта “Большая перемена”, который активно развивается и в нашей республике.