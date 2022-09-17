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Казбек Коков встретился с участниками автопробега «Юбилей в горах»

Казбек Коков встретился с участниками автопробега «Юбилей в горах»

17.09.2022 | 20:37
Глава КБР Казбек Коков в Черекском районе встретился с участниками автопробега «Юбилей в горах», сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР. В автопробеге приняли участие более 50 экипажей со всех районов Кабардино-Балкарии. Маршрут автопробега прошел от Кашхатау далее через Жемталу, Верхнюю Жемталу, Ташлы-Талу, урочища Хазнидон и Сукан к Верхней Балкарии и – вновь Кашхатау. Организаторами выступили местная администрация Черекского муниципального района и Федерация автомотоспорта Кабардино-Балкарской Республики. «Поприветствовал участников автопробега, который стал еще одним большим объединяющим мероприятием. Поблагодарил их за инициативу и организацию автопробега, который вновь продемонстрировал общие для всех нас человеческие ценности, традиции единства и дружбы, любви к нашей Кабардино-Балкарии и России», - опубликовал Глава КБР Казбек Коков в своем Telegram-канале по завершению мероприятия.
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