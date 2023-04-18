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Казбек Коков провел рабочую встречу с руководителями фракций региональных отделений политических партий КБР

Казбек Коков провел рабочую встречу с руководителями фракций региональных отделений политических партий КБР

18.04.2023 | 20:20
В ходе беседы были обсуждены вопросы социальной защиты малообеспеченных семей, обеспечение жильем льготных категорий граждан, лекарственное обеспечение, повышение уровня заработной платы работников бюджетной сферы, вопросы здравоохранения, образования, экологии и водоснабжения. Представители политических партий отметили необходимость совершенствования инструментов обратной связи с населением. Улучшения внешнего облика населенных пунктов и их благоустройство. Отдельно обсуждены вопросы застройки новых микрорайонов, строительство спортивных объектов в отдаленных селах, развитие туризма, промышленных и сельскохозяйственных предприятий.   https://t.me/vestikbr
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