Казбек Коков провел рабочую встречу с руководителями фракций региональных отделений политических партий КБР

В ходе беседы были обсуждены вопросы социальной защиты малообеспеченных семей, обеспечение жильем льготных категорий граждан, лекарственное обеспечение, повышение уровня заработной платы работников бюджетной сферы, вопросы здравоохранения, образования, экологии и водоснабжения.
Представители политических партий отметили необходимость совершенствования инструментов обратной связи с населением. Улучшения внешнего облика населенных пунктов и их благоустройство.
Отдельно обсуждены вопросы застройки новых микрорайонов, строительство спортивных объектов в отдаленных селах, развитие туризма, промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
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