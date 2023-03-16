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Казбек Коков встретился с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Советниковым

Казбек Коков встретился с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Советниковым

16.03.2023 | 11:11
Под его председательством сегодня в Нальчике пройдет совещание по вопросам эффективности исполнения переданных полномочий в области лесных отношений субъектами Российской Федерации. Будут подведены итоги 2022 года и определены задачи на 2023 год. Для участия в этом мероприятии к нам в республику приехали представители Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонкой областей. Обсудили с Иваном Васильевичем положение дел по нашему региону. Отмечены положительные результаты. Хотя лесных площадей у нас сравнительно немного, тем не менее растут ценные породы деревьев, имеются особые зоны их произрастания. Поэтому сохранение лесов, их защита и воспроизводство - приоритетные задачи отрасли. На землях лесного фонда республики с 2020 года высадили больше миллиона саженцев лесообразующих пород деревьев. Для борьбы с пожарами приобрели 67 единиц лесопатрульной техники, создан полноценный автопарк. Отмечу, что до 2019 года такой техникой республика практически не располагала. В плане профилактики и охраны обеспечено взаимодействие лесничеств со службами МЧС и правоохранительными органами. Как результат — в 2022 году не допущено случаев возникновения лесных пожаров. Прорабатываем вопрос повышения в текущем году уровня оплаты труда работникам лесного хозяйства. Глава КБР выразил благодарность руководителю Федерального агентства за поддержку развития нашей региональной отраслевой структуры, в том числе в вопросе обеспечения техникой. Совместную работу по сохранению лесного фонда будем только наращивать.   https://t.me/vestikbr    
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