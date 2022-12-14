Казбек Коков встретился с работниками культуры и деятелями искусств КБР

Глава КБР Казбек Коков встретился с работниками культуры и деятелями искусств Кабардино-Балкарии. Открывая встречу, Казбек Коков отметил, что благодаря усилиям творческой интеллигенции республики программа праздничных юбилейных мероприятий как в республике, так и в Москве получилась яркой, содержательной и «оставила яркий след в культурной и общественной жизни республики». Глава республики выразил благодарность всем, кто участвовал в их организации и проведении, и вручил памятные медали «100-летие образования Кабардино-Балкарской Республики». «Время не стоит на месте, и впереди нас с вами ждут еще более важные и ответственные задачи по дальнейшему повышению роли культуры как важнейшего фактора формирования высокой духовности нашего народа, - подчеркнул Казбек Коков. - Значимость роли культуры в решении этой задачи была всегда высока, но сегодня в условиях серьезных угроз, связанных с попытками коллективного запада навязать чуждую нашему народу систему идей и духовных ценностей, она еще больше возрастает. Такого рода попытки предпринимались не один раз в истории нашей страны, однако теперь они обретают все более агрессивный характер и направлены на то, чтобы лишить нас нравственных ориентиров, всего того, что формировалось веками и всегда служило и продолжает служить прочной основой единства и суверенитета Российского государства». Глава республики сказал: «Под различными ложными лозунгами защиты ценностей демократии псевдолидеры западной цивилизации всеми силами стремятся навязать нашему обществу в качестве единственно верных неприемлемые для наших людей моральные устои, культивирующие эгоизм и вседозволенность, отрицающие ценности крепкой семьи, брака, национальной идентичности, и другие уродливые нормы человеческого бытия. Нам необходимо решительно противостоять всему этому и любым попыткам лишить нас культурно-исторического и духовного наследия наших народов. Именно на это нас нацеливают утвержденные Указом Президента РФ Владимира Путина основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В своем обращении Казбек Коков подчеркнул значение культуры в формировании здорового общества: «В реализацию поставленных задач должны активно включится все: власть, общество, учебные заведения, педагогическое и родительское сообщество. И конечно же, одной из ключевых ролей отводится именно сфере культуры. Мы с вами серьезно должны подумать над тем, что еще сделать для того, чтобы культура на деле стала естественным регулятором жизни, определяла поведение, поступки людей, влияла на их отношение к своей стране, к семье, к воспитанию детей, отношению к старшим. Над тем, в каких формах и какими средствами литература, музыка, театр могут передать детям, подросткам истинные ценности, помочь им постигать жизнь, ее противоречия и сложности, определять правду от лжи, стать достойными гражданами своей страны». В ходе встречи Казбек Коков инициировал обсуждение ряда актуальных тем и проблем в сфере культуры. Одним из значимых уровней поддержки он назвал повышение оплаты труда работников культуры, в том числе и на муниципальном уровне. Очередное повышение заработной платы работников учреждений культуры планируется в 2023 году. Глава республики поручил также проработать повышение сумм грантовой поддержки творческих проектов и стипендий деятелям культуры. Приоритетным направлением руководитель республики назвал создание благоприятных условий для людей культуры и искусства, чтобы они могли полноценно заниматься творчеством. Благодаря национальному проекту «Культура» и программе подготовки к празднованию 100-летия республики удалось укрепить материально-техническую базу учреждений культуры, создать необходимые условия для творческой деятельности. Отремонтированы десятки сельских домов культуры, библиотеки, школы искусств, театры и музеи, культурные центр, строятся новые объекты. Идет оснащение учреждений культуры новым оборудованием, инструментарием, инвентарем, транспортом. Министр культуры КБР Мухадин Кумахов сообщил, что Кабардино-Балкария заняла вторую строчку в рейтинге СКФО по участию в проекте «Пушкинская карта»: в этом году было использовано более 36 тысяч карт. Он также рассказал о выездной работе театров и музеев в районы. Глава республики отметил, что необходимо активнее приобщать молодежь к культуре. В ходе открытого диалога участники встречи обсудили актуальные вопросы, в том числе обеспечение инструментарием школ искусств, создание современных эстрадных площадок, новых творческих проектов. Участники встречи поблагодарили Главу КБР за внимание, уделяемое развитию культуры в республике.