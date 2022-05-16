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Казбек Коков встретился с президентом Всероссийского общества глухих Станиславом Ивановым

Казбек Коков встретился с президентом Всероссийского общества глухих Станиславом Ивановым

16.05.2022 | 15:52
Казбек Коков сегодня провел рабочую встречу с президентом Всероссийского общества глухих Станиславом Ивановым. Он находится в Кабардино-Балкарии по случаю проведения мероприятий к 85-летию со дня образования регионального отделения общественной организации. На встрече рассмотрели ряд актуальных вопросов. В настоящее время в нашей республике на диспансерном учете состоят около 600 взрослых и более 500 детей с нарушением слуха. Для них актуальна тема получения полноценного профессионального образования и дальнейшего трудоустройства. Также говорили о важности подготовки и переподготовки переводчиков русского жестового языка, проведении социально-культурных, спортивных и туристических мероприятий с участием граждан с ограничениями здоровья.
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