Казбек Коков встретился с представителями Координационного центра мусульман Северного Кавказа

И сегодня же в Доме правительства Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел встречу с председателем Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаилом Бердиевым и руководителями ДУМ соседних регионов.
Обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия по укреплению и развитию межконфессиональных отношений в округе, добрососедских традиций сплоченности, единства и дружбы. Казбек Коков вручил председателю Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтию Карачаево-Черкесии Исмаилу Бердиеву орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарией.
Почетными грамотами республики награждены муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев, председатели ДУМ Северной Осетии Хаджимурат Гацалов, Калмыкии – Солтанахмед Каралаев, Адыгеи и Краснодарского края – Аскарбий Карданов, Чечни – Салах Межиев и Ставропольского края Мухаммад Рахимов.
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