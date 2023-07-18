Казбек Коков встретился с представителем командования 58-й армии ЮВО полковником Александром Тихоновым

В составе 58-й армии доблестно исполняют воинский долг по защите интересов Родины и наши земляки — военнослужащие из Кабардино-Балкарии. Глава КБР Казбек Коков с Александром Михайловичем обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия в вопросах оказания поддержки подразделениям - техническими средствами и грузами гуманитарного характера. Казбек Коков пожелал Александру Тихонову и в его лице всему личному составу армии крепкого здоровья, успешного выполнения всех поставленных боевых задач СВО, скорейшей победы над врагом. В завершение встречи Глава региона передал для нужд 58-й армии необходимые технические средства последнего поколения. Это, в том числе, 5 квадрокоптеров с сопутствующей инфраструктурой и 25 комплектов специализированных средств связи на общую сумму порядка 17 миллионов рублей.