Казбек Коков встретился с Председателем Верховного суда КБР Олегом Богатыревым

Обсудили итоги деятельности судебных органов республики в 2022 году, вопросы взаимодействия исполнительных органов власти с судейским корпусом. Жители региона и представители бизнеса стали чаще обращаться за судебной защитой при решении разного рода споров — работу по совершенствованию организации судебной системы необходимо продолжать. Основные задачи ее дальнейшего развития касаются соблюдения сроков рассмотрения дел, повышения качества судебных решений, подготовки высококвалифицированных специалистов, материально-технического обеспечения деятельности судей, внедрения цифровых технологий.