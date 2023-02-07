Казбек Коков встретился с председателем Общественной палаты КБР Хазратали Бердовым

Об итогах деятельности региональной Общественной палаты за 2022 год говорили сегодня на рабочей встрече Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова с председателем этой структуры Хазратали Бердовым.
Отмечено, что работа палаты охватывает большой спектр вопросов – от сохранения культурного наследия народов республики до социальной защиты населения и развития предпринимательства.
Молодежная политика, образование, здравоохранение... Одно из важных направлений также рассмотрение обращений граждан. В апреле 2022-го общественники выступили с поддержкой решения Президента страны о проведении специальной военной операции.
Были организованы гуманитарные акции с выездом в госпитали к раненым военнослужащим и дружественный визит в Херсонскую область в рамках празднования Дня Государственного флага России.
Казбек Коков выразил благодарность Хазратали Бердову и всем членам Общественной палаты КБР за проделанную работу. В числе задач на предстоящий период названы усиление общественного контроля при реализации нацпроектов и привлечение молодежи к общественной деятельности.
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