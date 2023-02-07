home
Главная
>
Новости
>
Казбек Коков встретился с председателем Общественной палаты КБР Хазратали Бердовым

Казбек Коков встретился с председателем Общественной палаты КБР Хазратали Бердовым

07.02.2023 | 22:08
Об итогах деятельности региональной Общественной палаты за 2022 год говорили сегодня на рабочей встрече Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова с председателем этой структуры Хазратали Бердовым. Отмечено, что работа палаты охватывает большой спектр вопросов – от сохранения культурного наследия народов республики до социальной защиты населения и развития предпринимательства. Молодежная политика, образование, здравоохранение... Одно из важных направлений также рассмотрение обращений граждан. В апреле 2022-го общественники выступили с поддержкой решения Президента страны о проведении специальной военной операции. Были организованы гуманитарные акции с выездом в госпитали к раненым военнослужащим и дружественный визит в Херсонскую область в рамках празднования Дня Государственного флага России. Казбек Коков выразил благодарность Хазратали Бердову и всем членам Общественной палаты КБР за проделанную работу. В числе задач на предстоящий период названы усиление общественного контроля при реализации нацпроектов и привлечение молодежи к общественной деятельности.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных