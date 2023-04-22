Казбек Коков встретился с председателем ДУМ КБР муфтием Хазраталием Дзасежевым

Глава КБР Казбек Коков еще раз лично поздравил Хазраталия Олиевича и в его лице всех мусульман и жителей Кабардино-Балкарии с праздником Ураза-Байрам. Пожелал крепкого здоровья и успехов в благих делах. "Мы высоко ценим большой вклад мусульманской общины Кабардино-Балкарии в формирование созидательной атмосферы в обществе, укрепление единства и согласия в республике. Сегодня представители всех традиционных конфессий региона сообща работают на противодействие влиянию деструктивных сил, в том числе внешних." Муфтий проинформировал, что торжественные мероприятия, посвященные светлому празднику Ураза-Байрам, прошли на достойном уровне. В республике состоялись коллективные праздничные богослужения. Также обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия при реализации просветительских проектов и программ, организации благотворительной помощи нуждающимся.