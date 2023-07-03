Кабардино-Балкария и Сбербанк расширяют цифровое партнёрство

Глава КБР Казбек Коков и председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников провели рабочую встречу. Стороны обсудили вопросы по основным направлениям взаимодействия. Речь, в том числе, шла об имеющейся позитивной динамике инвестиционного потенциала Кабардино-Балкарии, о лизинговых проектах, цифровом развитии. «Республика активно взаимодействует со Сбером в развитии безналичных платежей в транспорте, ЖКХ, образовании, здравоохранении, а также при оплате товаров и услуг в городской и сельской местности. Важный сегмент — льготные ипотечные программы, которые являются и одним из инструментов стимулирования строительной отрасли. Банк также поддерживает инвестиционные проекты в сельском хозяйстве, промышленности, туризме, обслуживает около половины физических лиц и предпринимателей республики. Плодотворное сотрудничество в интересах региона и его жителей будем продолжать», - сказал Казбек Коков. За первые 4 месяца этого года по трём льготным ипотечным программам уже выдано 364 миллиона рублей. В 2022 году объем кредитования МСП в регионе составил 6,7 миллиарда рублей. По программам льготного кредитования с господдержкой компании получили 2,5 миллиарда рублей на поддержку промышленных и сельскохозяйственных проектов. Анатолий Песенников отметил: «Мы планируем в этом году помочь запуску в регионе целого ряда крупных агропроектов, продолжим поддерживать застройщиков, бизнес в сфере туризма, здоровьесбережения, а также малых предпринимателей во всех направлениях. Кроме того, Сбер в регионе уже успешно реализует несколько цифровых проектов. Это «Цифровой двойник» столицы республики, помощь врачам в дистанционном мониторинге пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями и в диагностике заболеваний, внедрение дистанционного здоровьесбережения среди социально ответственного бизнеса».