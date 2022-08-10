Казбек Коков встретился с молодыми учеными - лауреатами премии Главы КБР в 2021 и 2022 годах

Ежегодная премия Главы КБР учреждена в конце 2020 года в целях развития научного потенциала нашего региона и поощрения молодых ученых и специалистов. Отметим, что в республике число молодых исследователей растет. Сейчас их уже около 600, и это больше, чем в 2020 году. Научные разработки идут по 27 научным направлениям, и ребята говорят о необходимости внедрять новые направления. Молодые ученые республики участвуют в грантовых конкурсах, есть победители конкурсов грантов Президента, Российского фонда фундаментальных исследований. Участники встречи поделились своими научными планами, рассказали о проектах, над которыми работают, высказали свои мнения и предложения по развитию науки в республике. Говорили о консолидации научного и предпринимательского сообщества с целью внедрения в производство инновационных технологий. Это, к примеру, касается области сельского хозяйства, где научные изыскания помогли бы развитию бережливых технологий землепользования, повышению урожайности возделываемых культур. Разговор коснулся и темы расширения научной базы для проведения в регионе серьезных исследований, включая оснащение современным специализированным оборудованием. Молодые ученые совершенно верно отметили и то, что в школах необходимо усилить работу по профориентации, направленную на формирование научного потенциала. Обсудили вопросы дальнейшего материального стимулирования молодых ученых, включая поддержку в издании научных материалов. Глава КБР поручил Правительству республики проанализировать и проработать все эти вопросы с учетом возможностей участия в федеральных программах, в том числе через взаимодействие с ведущими научными центрами, а также молодым ученым пожелал дальнейших успехов в их деятельности на благо родной республики и нашей России.