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Казбек Коков встретился с молодежью Кабардино-Балкарии

Казбек Коков встретился с молодежью Кабардино-Балкарии

27.06.2022 | 16:53
Сегодня в Доме правительства Глава республики Казбек Коков общался с представителями нового поколения – людьми талантливыми и с активной жизненной позицией. Встречу приурочили ко Дню молодежи, который в России отмечают 27 июня. В беседе участвовали больше полусотни юношей и девушек, представляющих самые разные сферы жизни – культуру, спорт, медицину, образование. Это победители грантовых конкурсов и олимпиад, выпускники школ, получившие по сто баллов на ЕГЭ, а также лауреаты премии Главы Кабардино-Балкарии и волонтеры. Вопросы, адресованные Казбеку Кокову, в частности касались нового министерства по делам молодежи, поддержки бизнес-инициатив и спорта, развития народных промыслов. Встреча продолжалась почти два часа. Были даны ответы на несколько десятков вопросов. По итогам дискуссии Глава республики обещал: прозвучавшие предложения без внимания не останутся.   https://t.me/vestikbr
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