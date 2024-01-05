Глава КБР Казбек Коков встретился с Рустамом Калибатовым

Вопросы реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения и работы медицинских организаций в предстоящий период. Обсудили сегодня на рабочей встрече Главы КБР Казбека Кокова и профильного министра Рустама Калибатова.
В этом году планируется завершение капремонта нескольких поликлинических отделений в Нальчике, Прохладном, Баксане и Тереке. Ведется строительство новой амбулатории в Кенже, в ближайшие дни приступят к работам на таком же объекте в поселке Звездном.
В 24-м в республике начнется возведение 5-ти новых учреждений здравоохранения и реконструкция 15-ти действующих. Сдать в эксплуатацию намерены крупнейшую поликлинику в столице, где будут центры амбулаторной онкологической помощи, отделения эндоскопической хирургии, многопрофильный дневной стационар. Продолжается строительство онкодиспансера, а также нового корпуса стационарного отделения скорой помощи в РКБ.
