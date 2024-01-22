Казбек Коков встретился с главой Эльбрусского района Курманом Соттаевым

Глава КБР Казбек Коков обсудил вопросы развития Эльбрусского района с руководителем администрации муниципалитета Курманом Соттаевым.
Самые важные реализуемые в настоящее время в районе проекты – возрождение добычи полезных ископаемых на Тырныаузском месторождении, к которому уже построена подъездная дорога, а также развитие инфраструктуры Приэльбрусья, в том числе всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус».
Наращивает объемы производства возобновивший работу гипсовый завод - «Гипсолит», где уже работают около 300-т человек. Одно из значимых направлений – модернизация инфраструктуры в населенных пунктах Эльбрусского района. Так, по федеральному проекту «Чистая вода» в Былыме построены водозаборная скважина, два резервуара, обновлён водовод. Завершена реконструкция канализационного коллектора от поляны Азау до поселка Эльбрус.
За счет республиканского бюджета установлено 15 новых лифтов в многоквартирных домах Тырныауза. Приведены в норматив дороги к селениям Верхний Баксан и Эльбрус, альплагерю «Джантуган». В районе капитально отремонтированы 4 школы - в Тырныаузе, Былыме, Нейтрино и Эльбрусе. В райцентре также привели в порядок Дворец культуры имени Кайсына Кулиева.
В селении Эльбрус по программе модернизации первичного звена построено и готовится к открытию новое здание амбулатории. В наступившем году в районе планируется создание модульных библиотек, ремонт учреждений образования и культуры, а также районной поликлиники и амбулатории в Кенделене.
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