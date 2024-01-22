Казбек Коков встретился с главой Чегемского района Юрой Борсовым

Важнейшим направлением, как и во всех районах республики, остаётся поддержка военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и их семей. От муниципалитета на передовую систематически направляются гуманитарные грузы.
Основным событием в экономике района стал запуск первой очереди крупнейшего на Северном Кавказе тепличного комплекса по выращиванию овощей закрытого грунта. Объем инвестиций составил более 9 миллиардов рублей, создано больше 460 рабочих мест. На возобновившем работу Чегемском стекольном заводе запущена дополнительная линия по изготовлению стеклотары медицинского назначения, в том числе по гособоронзаказу. Планируется начать производство изделий из цветного стекла, что позволит создать еще 240 рабочих мест.
По федеральному проекту «Чистая вода» построены и реконструированы водозаборные сооружения в Нартане и Лечинкае, за счёт местного бюджета обновлены водопроводные сети в Нижнем Чегеме. Продолжается реконструкция автодороги Чегем II-Булунгу, которая является объектом повышенной сложности. Работы ведутся непосредственно в русле реки с использованием современных технологий и материалов.
В Чегеме начато строительство школы на 800 мест. Здесь же введены в эксплуатацию «умная» спортплощадка и велотрасса, в Шалушке строится универсальный спортзал. Впервые за 65 лет капитально отремонтирована школа №1 в Лечинкае. В текущем году по нацпроекту «Здравоохранение» будут отремонтированы 4 сельские амбулатории и лечебный корпус ЦРБ Чегемского района.
В прошлом году муниципалитет вновь победил во Всероссийском конкурсе на лучший проект комфортной городской среды с проектом «Чегем: движение вперед». Грант составил свыше 100 миллионов рублей. Масштабное благоустройство включает и территорию районной больницы. Работы начнутся в ближайшее время. Одновременно чегемцы готовят новую заявку на конкурс Министерства строительства России.
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