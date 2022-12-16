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Казбек Коков встретился с Героем труда РФ Исхаком Машбашем

Казбек Коков встретился с Героем труда РФ Исхаком Машбашем

16.12.2022 | 18:23
Глава КБР Казбек Коков встретился с Героем труда Российской Федерации, Народным писателем Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии Исхаком Шумафовичем Машбашем. «Исхак Шумафович прибыл в Кабардино-Балкарию с ответственной миссией. Вчера он посетил памятный вечер, посвященный 105-летию со дня рождения своего Друга и наставника, Народного поэта КБАССР, Кайсына Шуваевича Кулиева. Это очередной вклад Исхака Шумафовича в укрепление братской дружбы между народами многонациональной единой России. Выразил благодарность Исхаку Шумафовичу за память о нашем выдающемся поэте и литераторе, стихи которого в Кабардино-Балкарии знает каждый. Также поздравил Исхака Шумафовича с выходом фильма «Графиня Аиссе», который снят по его одноименному роману. Кинолента вышла на большие экраны страны в ноябре. В фильме снимались известные российские актеры, а главную роль в нем сыграла актриса театра и кино, уроженка Кабардино-Балкарии Светлана Мамрешева. Роль Аиссе в детстве исполнила Даяна Яхутль из Адыгеи. Исхак Шумафович рассказал мне о том, как по его произведению снимался фильм. Мы говорили о важности сохранения культуры каждого народа как общей ценности многонациональной России. Выразил Исхаку Шумафовичу благодарность за большой вклад в многогранную российскую культуру и вручил медаль «100-летие Кабардино-Балкарской Республики». Напомню, его труд получил самую высокую оценку - в 2019 году наш Президент Владимир Владимирович Путин вручил ему золотую медаль «Герой труда Российской Федерации». Пожелал Исхаку Шумафовичу здоровья и долгих лет творчества во благо России», - сообщил в своем телеграм-канале Казбек Коков.
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