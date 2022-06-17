Казбек Коков встретился с гендиректором публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Константином Цициным

На полях Петербургского международного экономического форума состоялась встреча Главы КБР Казбека Кокова с генеральным директором публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Константином Цициным. Обсудили вопросы развития жилищно-коммунального комплекса и реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. "Согласно поручениям Президента России Владимира Владимировича Путина продолжаем переселение людей из непригодного жилья. Для этого разработали и утвердили новую программу. До 2025 года планируем расселение 1 823 граждан из 623 помещений в 19 многоквартирных домах общей площадью 15,6 тысячи квадратных метра. Речь идет о домах, признанных аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2021 года. Общий объём финансирования программы составляет около 1,2 миллиарда рублей. Программу переселения граждан из аварийного жилья на 2019-2023 годы реализовали досрочно", - рассказал Казбек Коков в своем телеграм-канале. На встрече были также затронуты вопросы модернизации коммунальной инфраструктуры. На это Константин Цицин обратил особое внимание. Обновление водопроводных сетей в Нальчике практически завершено сразу по двум магистральным проспектам — Кулиева и Шогенцукова. В районах жилой застройки Нальчика по программе стимулирования жилищного строительства на 2022-2024 годы планируется создание водопроводной и канализационной систем. Кроме того, в течение двух лет средства в размере 130 миллионов рублей будут направлены в муниципалитеты на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. Планы модернизации жилищно-коммунального комплекса республики будут осуществляться поэтапно при участии в различных программах и содействии Фонда развития территорий.