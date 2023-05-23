home
Главная
>
Новости
>
Казбек Коков встретился с гендиректором компании «Эко-Золопродукт» Фархадом Исмайыловым

Казбек Коков встретился с гендиректором компании «Эко-Золопродукт» Фархадом Исмайыловым

23.05.2023 | 21:58
На встрече обсудили планы дальнейшего развития предприятия. Расконсервировать его собираются в ближайшее время. У завода есть собственное месторождение гипсового камня. Предстоит привести оборудование в рабочее состояние, наладить добычу и переработку строительного материала. Помимо доходов в бюджет, восстановление завода даст дополнительные рабочие места. Однако он значим не только для экономики Кабардино-Балкарии, но и для строительной отрасли России в целом. В данном случае речь идет о ресурсном импортозамещении.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных