Казбек Коков встретился с гендиректором компании «Эко-Золопродукт» Фархадом Исмайыловым

На встрече обсудили планы дальнейшего развития предприятия. Расконсервировать его собираются в ближайшее время. У завода есть собственное месторождение гипсового камня. Предстоит привести оборудование в рабочее состояние, наладить добычу и переработку строительного материала.
Помимо доходов в бюджет, восстановление завода даст дополнительные рабочие места. Однако он значим не только для экономики Кабардино-Балкарии, но и для строительной отрасли России в целом. В данном случае речь идет о ресурсном импортозамещении.
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