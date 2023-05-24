Казбек Коков встретился с гендиректором Кавказ.РФ Андреем Юмшановым

Обсудили активную фазу обновления курорта «Эльбрус» и привлечение инвестиций для его дальнейшего развития. В этом году продолжится строительство новой зоны катания в районе обсерватории. К 2024 году планируется построить две канатные дороги кресельного и гондольного типа и увеличить зону катания на 6,2 км. Кавказ.РФ ведет работу и по привлечению на курорт новых резидентов. Экспертным советом при Минэкономразвития России уже одобрены две заявки, рассматриваются еще несколько. Общая сумма заявленных инвестиций в территорию курорта составляет более 23 миллиардов рублей. Это сопоставимо с государственными вложениями и позволит быстрее обновить внешний облик курорта и построить необходимую инфраструктуру. Результатом станет увеличение количества рабочих мест и повышение качества туристических услуг в Кабардино-Балкарии. Намечены проектно-изыскательские работы и создание концепции благоустройства поляны Азау. Территорию будет отличать единый архитектурный стиль, здесь появятся парк активного отдыха, прогулочные места и спортивные площадки. Планируется значительно усилить системы искусственного оснежения. Сейчас на Эльбрусе установлены 20 снежных пушек, в 2024 году их число увеличится в 10 раз. То есть, сезон катания станет еще продолжительнее, хотя и сейчас он длится с конца октября по июль — почти девять месяцев. Это делает Эльбрус более привлекательным для многих любителей активного отдыха, экстремальных видов спорта и природных достопримечательностей Кабардино-Балкарии.