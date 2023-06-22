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Казбек Коков встретился с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым
Казбек Коков встретился с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым
22.06.2023
|
16:40
Обсудили, в частности, эффективность выполнения задач, стоящих перед службой судебных приставов в регионе, и ее взаимодействие с органами власти по социально значимым вопросам.