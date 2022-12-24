Казбек Коков встретился с детьми из школы-интерната у «Ёлки желаний». Об этом Глава республики рассказал в своем телеграм-канале. «У «Ёлки желаний» встретился с учениками Школы-интерната №1 Нальчика, которые ранее выразили желание увидеться в преддверии Нового года. Благодарен каждому, кто пришел сегодня ко мне, - Аише и Сулейману, Сунниту, Амирхану, Милане, а также Диане, которая в своем письме выразила пожелание сделать совместное фото. Общаясь с детьми, всегда узнаешь что-нибудь интересное и, конечно, получаешь заряд энергии. Они вдохновляют быть лучше, добиваться большего. Ребята поделились своими успехами в учебе и творчестве, задали немало вопросов - и личных, и важных для общества», - говорится в публикации. Сулеймана интересовали вопросы личного характера, Амирхан рассказал о своих изобретениях, с Миланой Глава республики обсудил вопросы помощи детям, страдающим сахарным диабетом. С маленькой Дианой Казбек Коков сфотографировался отдельно — как она и хотела. Дети презентовали Главе свои творческие работы, поделились, что хотели бы получить в подарок под Новый год. Казбек Коков пожелал своим юным друзьям здоровья и хорошего настроения, пообещав исполнить их заветные желания.