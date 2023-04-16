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Казбек Коков встретился с Благочинным Нальчикского округа Пятигорской и Черкесской епархии Валентином Бобылевым

Казбек Коков встретился с Благочинным Нальчикского округа Пятигорской и Черкесской епархии Валентином Бобылевым

16.04.2023 | 11:29
Глава КБР Казбек Коков ещё раз поздравил отца Валентина и в его лице всех православных жителей нашей республики со светлым праздником. Валентин Николаевич рассказал, как проходят пасхальные богослужения. Также обсудили вопросы взаимодействия органов власти республики, общественных и волонтерских организаций с православной епархией в деле духовно-нравственного воспитания молодежи. Православная община республики сегодня вносит большой вклад в укрепление согласия в обществе, проводит просветительскую работу по сохранению традиционных ценностей и истории Отечества, формированию патриотизма, поддержке семей военнослужащих, участвующих в СВО.   https://t.me/vestikbr
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