Казбек Коков встретился в Москве с президентом агрохолдинга «ЭКО-культура» Александром Рудаковым

Глава КБР Казбек Коков в Москве провел рабочую встречу с президентом агропромышленного холдинга «ЭКО-культура» Александром Рудаковым, сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР. В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия в части реализации на территории Кабардино - Балкарской Республики крупнейшего на Северном Кавказе тепличного комплекса в Чегемском районе. «Несмотря на некоторые сложности, связанные с санкционным давлением на нашу страну со стороны недружественных стран, строительство тепличного комплекса продолжается, проект будет реализован в полной мере и согласно дорожной карте. Планируется и обширная география поставок тепличной продукции как в регионы, так и на экспорт. В Кабардино-Балкарии имеются все условия для выращивания этих видов сельхозпродукции в общероссийских масштабах», — сообщил Казбек Коков в своем телеграм - канале. Тепличный комплекс будет специализироваться на круглогодичном выращивании томатов и ягод. Общая стоимость проекта составляет порядка 18,4 миллиарда рублей. Реализация тепличного комплекса рассчитана на два этапа. Стоимость первого этапа составляет 7,6 миллиарда рублей, в который войдут около 40 гектаров круглогодичных теплиц и будут созданы 648 рабочих мест. Вторая очередь тепличного комплекса займет почти 62,5 гектара и начнет свою работу в конце 2024 года. Всего на сельскохозяйственном предприятии будут созданы около двух тысяч рабочих мест. Инвестором данного проекта выступил агропромышленный комплекс «ЭКО-культура», крупнейший производитель закрытого грунта в России. Один из главных принципов производства холдинга — экологичность сельскохозяйственной продукции, — защита растений ведется биологическими методами. Инвестор планирует в будущем расширять производственные мощности. Со стороны региона, по поручению Главы КБР Казбека Кокова, будет обеспечена инфраструктурная и административная поддержка. В прошлом году руководитель республики принял участие в символической закладке камня первой очереди нового тепличного комплекса в Чегемском районе. В настоящее время уже завершается этап планировки территории, после чего начнется активная фаза строительства комплекса. До конца текущего года будут посажены первые насаждения. «Для Кабардино-Балкарии инвестиции в экономику крайне важны. Столь крупный проект — большой шаг в развитии экономики региона, и сегодня становится ещё более актуальным» - подчеркнул Казбек Коков в своем сообщении.