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Глава КБР Казбек Коков провел встречу с активом Урванского района

Глава КБР Казбек Коков провел встречу с активом Урванского района

14.03.2023 | 14:21
Обсудили итоги трех лет реализации национальных проектов и планы на текущий и следующий год. Все они направлены на повышение качества жизни жителей. Немалый объем работ запланирован в социальной сфере. Это строительство двух школьных корпусов - в Псынабо и Нарткале, амбулатории в Нижнем Череке, капитальный ремонт 9 школ и 3 амбулаторий. В этом году завершим ремонт поликлиники Межрайонной многопрофильной больницы. Спортивные площадки для сдачи норм ГТО появятся в 5 селах. В Нарткале будет создан районный молодежный центр. Здесь предстоит реконструкция центрального парка, благоустройство дворовых территорий и сквера. Общественные территории будут обустроены в Нижнем Череке и Морзохе. В прошлом году в Нарткале построили школу на 500 мест, которая в сентябре примет первых учеников. В течение трех лет в районе построили и отремонтировали 7 учреждений культуры, 3 ясельных блока, 5 школ, 7 спортзалов, открыли 16 «точек роста». Планируем завершить ремонт оставшихся школ досрочно. За указанный период в районе приведено в нормативное состояние 50 км дорог. В течение двух лет отремонтируем дороги Нальчик-Майский, Старый Черек-Черная Речка, Нарткала-Кахун-Правоурванский, участки в границах Старого Черека и Черной Речки, Морзох-Шитхала, подъезд к Шитхале, Старый Черек-Котляревская, а также улицу Кабардинскую в Нарткале. Обсудили вопросы поддержки семей мобилизованных, развития сельского хозяйства, дорожной сети, водоснабжения, оплаты труда сотрудников бюджетной сферы, благоустройства территории рядом с новой школой, функционирования дома культуры в Кахуне. Но, конечно, самое важное для всех нас сейчас — это поддержка наших военнослужащих, их семей. Глава КБР поблагодарил жителей Урванского района за активную гражданскую позицию в этом вопросе и постоянную поддержку наших героев, которые достойно выполняют боевые задачи СВО, защищая суверенитет нашей страны.   https://t.me/vestikbr
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