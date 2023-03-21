Казбек Коков встретился с активом городского округа Баксан

Несмотря на непростое для экономики время, Баксан развивается. Работают промышленные предприятия по производству автозапчастей и комплектующих, пошиву текстильной продукции, выпуску безалкогольных напитков и другие. В сельском хозяйстве также видим рост. В округе зарегистрировано больше 1,6 тысячи субъектов малого предпринимательства. За последние три года поступления в местный бюджет возросли втрое.
Во всероссийском конкурсе на лучшую муниципальную практику Баксан выиграл грант на 9 миллионов рублей за внедрение территориального общественного самоуправления и «обратную связь». На эти средства, в том числе, решили создать Аллею Славы в честь героев СВО.
За время реализации нацпроектов в Баксане отремонтированы 9 спортивных залов, две школы, дворец культуры и поликлиники, открыты 4 дошкольных подразделения, построены спортивные объекты, парк. Изменилось отношение к городу — благоустраиваются дворовые и общественные территории, в норматив приведено 20 км дорог.
В районе Кооператора строим школу на 1224 места, в следующем году завершим. Будут отремонтированы еще 5 школ. Предстоит замена 13 км ветхих водопроводных сетей и начало строительства Баксанского водовода протяженностью 77 км. Это позволит обеспечить качественное водоснабжение в Баксане и 5 близлежащих селах. Отремонтируем мост через реку Баксан и путепровод на дороге Прохладный-Эльбрус, а также улицы Фрунзе и Лазо. Это основные объекты.
Обсудили вопросы оплаты труда бюджетников, ремонта дошкольных учреждений, больницы, дворца культуры, развития спорта, а также санитарного содержания муниципальной территории, благоустройства и дорожного строительства. Все предложения
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