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Казбек Коков встретился с активом городского округа Баксан

Казбек Коков встретился с активом городского округа Баксан

21.03.2023 | 14:56
Несмотря на непростое для экономики время, Баксан развивается. Работают промышленные предприятия по производству автозапчастей и комплектующих, пошиву текстильной продукции, выпуску безалкогольных напитков и другие. В сельском хозяйстве также видим рост.  В округе зарегистрировано больше 1,6 тысячи субъектов малого предпринимательства. За последние три года поступления в местный бюджет возросли втрое. Во всероссийском конкурсе на лучшую муниципальную практику Баксан выиграл грант на 9 миллионов рублей за внедрение территориального общественного самоуправления и «обратную связь». На эти средства, в том числе, решили создать Аллею Славы в честь героев СВО. За время реализации нацпроектов в Баксане отремонтированы 9 спортивных залов, две школы, дворец культуры и поликлиники, открыты 4 дошкольных подразделения, построены спортивные объекты, парк. Изменилось отношение к городу — благоустраиваются дворовые и общественные территории, в норматив приведено 20 км дорог. В районе Кооператора строим школу на 1224 места, в следующем году завершим. Будут отремонтированы еще 5 школ. Предстоит замена 13 км ветхих водопроводных сетей и начало строительства Баксанского водовода протяженностью 77 км. Это позволит обеспечить качественное водоснабжение в Баксане и 5 близлежащих селах. Отремонтируем мост через реку Баксан и путепровод на дороге Прохладный-Эльбрус, а также улицы Фрунзе и Лазо. Это основные объекты. Обсудили вопросы оплаты труда бюджетников, ремонта дошкольных учреждений, больницы, дворца культуры, развития спорта, а также санитарного содержания муниципальной территории, благоустройства и дорожного строительства. Все предложения   https://t.me/vestikbr
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