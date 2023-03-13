Казбек Коков встретился с активом Баксанского района

Выразил благодарность его жителям за постоянную большую помощь нашим военнослужащим и их семьям. Наши ребята достойно выполняют боевые задачи, защищая Отечество, мирное будущее многонационального народа России.
В районе за последнее время сделано немало. В том числе отремонтированы спортзалы в 10 школах, построены 5 ясельных блоков, школа, ФОК, реконструирована ДШИ, отремонтированы 7 домов культуры. Благоустраиваем общественные и дворовые территории. Общая протяженность приведенных в порядок и построенных водопроводных сетей составила 55,5 км. В норматив приведено 65 км дорог, 20 км освещения.
В 2023-2024 годах продолжим строительство социальной и коммунальной инфраструктуры. По программе комплексного развития в Псыхурее запланировано строительство ДК, водопровода, капремонт детского сада. В Исламее капитально отремонтируем ДК, в Верхнем Куркужине - амбулаторию, в Куба-Табе намечено строительство новой амбулатории. Будет введено в строй строящееся здание амбулатории в Кубе. Планируется завершить ремонт моста через Баксан на автодороге Заюково-Туфкарьер-Дыгамухо, переулок Чипова в Исламее, сделать тротуары по улице Катханова в Псыхурее, привести в норматив автодороги Куба-Таба-В.Куркужин и Куба-Псыхурей-Крем-Константиновское. Начнется строительство Баксанского группового водопровода, завершим строительство водозаборной скважины в Кубе, реконструкцию водопроводных сетей в Нижнем и Верхнем Куркужине. Это лишь некоторые проекты.
Основной источник доходов района — сельское хозяйство. Его развитие обусловлено государственной поддержкой и частными инвестициями. В этом году планируется строительство крупного плодохранилища, тепличного комплекса по производству земляники, животноводческого хозяйства, закладка добывающего производства.
Обсудили планы дальнейшего развития района в целом, все прозвучавшие в ходе встречи вопросы и пожелания взял на заметку, обязательно их проработаем.
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