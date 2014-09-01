Казбек Коков встретился с представителями малого и среднего бизнеса





Сегодня Казбек Коков провел в Нальчике встречу с представителями малого и среднего предпринимательства. Руководители коммерческих фирм, торговых предприятий, турагентств получили возможность напрямую рассказать руководителю республики о том, как сейчас строят свой бизнес, какие сложности испытывают и какие планы наметили. Казбек Коков обещал поддержку – не только персональную, но и отраслевую. Глава Кабардино-Балкарии подчеркнул: сегодня среди приоритетных направлений развития региона – туризм, IT-технологии и, конечно, сельское хозяйство.