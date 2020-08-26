Казбек Коков встретился с председателем Федерации профсоюзов РФ М.Шмаковым


Сегодня в Доме Правительства КБР состоялась рабочая встреча Главы региона Казбека Кокова с председателем Федерации Независимых Профсоюзов России Михаилом Шмаковым. Стороны обсудили вопросы развития взаимодействия профсоюзов с региональными органами госвласти. Особое внимание в ходе беседы уделено текущей ситуации на рынке труда, в экономике и социальной сфере, регулированию социально-трудовых отношений, задачам по повышению уровня занятости населения, совершенствованию системы социальной защиты граждан республики.

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Радио КБР 15.00 kab – 2020.08.26

— Профсоюзхэм я лэжьыгъэр къапщытэж.

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Радио КБР 15.00 bal – 2020.08.26

— Республиканы башчысы Казбек Коков Россейни жалынчакъсыз профсоюзларыны федерациясыны таматасы Михаил Шмаков

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