Казбек Коков встретился с председателем Федерации профсоюзов РФ М.Шмаковым





Сегодня в Доме Правительства КБР состоялась рабочая встреча Главы региона Казбека Кокова с председателем Федерации Независимых Профсоюзов России Михаилом Шмаковым. Стороны обсудили вопросы развития взаимодействия профсоюзов с региональными органами госвласти. Особое внимание в ходе беседы уделено текущей ситуации на рынке труда, в экономике и социальной сфере, регулированию социально-трудовых отношений, задачам по повышению уровня занятости населения, совершенствованию системы социальной защиты граждан республики.