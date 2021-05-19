Казбек Коков встретился с гендиректором компании «Военторг» Владимиром Павловым





Перспективы развития в Кабардино-Балкарии производства вещевого имущества для нужд армии и правоохранительных структур обсудили сегодня на встрече Казбека Кокова с генеральным директором компании «Военторг» Владимиром Павловым, начальником вещевой службы Минобороны России Валерием Кудрявцевым и учредителем компании «ВоенТекстильПром» Асланом Аталиковым. Компания имеет обособленные производственные подразделения в Нальчике, Баксане и Залукокоаже. На них заняты около 600 человек. Швейная фабрика в столице КБР занимает площадь свыше 8000 квадратных метров, это пять швейных и другие подразделения. Членам коллектива предоставляется бесплатное питание и медицинское страхование. Это преимущества, которые «ВоенТекстильПром» как работодатель использует для повышения производительности труда и уменьшения текучести кадров. В 2020 году налоговые отчисления компании в бюджет республики составили около 200 миллионов рублей, выпущено около четырех миллионов единиц продукции, объем производства составил больше миллиарда рублей. Продукция предприятия предназначена для военных подразделений, ее производство требует высокой организации, качества, оперативности, взаимодействия с региональными властями. Поэтому партнерским отношениям уделяется пристальное внимание. Производство в Нальчике — одна из площадок Военторга, которую планируется расширять, учитывая инвестиционный климат в регионе. Глава КБР поблагодарил за сотрудничество и социальную направленность в работе компании. «Будем содействовать развитию, потому что заинтересованы, чтобы в Кабардино-Балкарии выпускали достойную продукцию», — резюмировал Казбек Коков.